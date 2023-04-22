Німеччина

Функціонер дав свій коментар.

Олівер Кан не вважає, що зміни у тренерському штабі виправдовують результати Баварії.

"Про яку невизначеність і невпевненість тут може йтися? Ми недостатньо робимо на полі. Ми знову потрапили в ту саму яму. Ми вже випробували багато різних варіантів із гравцями.

Якоїсь миті кожен має взяти відповідальність на себе. Томас Тухель – це остання людина, яку ми повинні обговорювати. Він намагається зробити все можливе для того, щоб хлопці рухалися вперед", — наводить слова Кана Bild.

Зазначимо, що мюнхенці програли 3 із 7 матчів під керівництвом Томаса Тухеля.