Німеччина

Футболіст не став у нагоді в Мюнхені.

У літнє трансферне вікно мюнхенську Баварію залишать декілька футболістів, у тому числі й захисник Дейлі Блінд.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, в клубі вже попередили Блінда, що нового контракту йому не запропонують.

Отже він залишить Мюнхен у якості вільного агента. Проте він вже має декілька пропозицій, які вивчають агенти.

Нагадаємо що 33-річний Блінд перейшов у Баварію взимку 2023 року безкоштовно з Аяксу. Проте за німецький клуб провів лише п'ять поєдинків (157 хвилин).