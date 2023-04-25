Функціонер пролив світло на майбутнє футболіста.
Коло Муані, Getty Images
25 квітня 2023, 12:20
Лідер атакувальної ланки франкфуртського Айнтрахта Рендаль Коло Муані за чутками цікавить багатьох топових клубів з Європи.
Генеральний директор Айнтрахта Маркус Креше заявив, що з мюнхенською Баварією поки не було зв'язків щодо забивного форварда.
"Ми не контактували з Баварією щодо Коло Муані, але це нормально для такого клубу, як Баварія, розглядати Рендаля.
Він почувається з нами дуже комфортно. Крім того, можна сказати, що Баварія — не єдиний клуб, який цікавиться ним", — цитує Креше Фабріціо Романо.
У сезоні-2022/23 на рахунку нападника збірної Франції 20 голів та 12 асистів у 39 поєдинках за Айнтрахт в усіх змаганнях.