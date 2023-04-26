Німеччина

У керівництві мюнхенського клубу можливе гучне повернення.

Мюнхенська Баварія перебуває в складному становищі наприкінці поточного сезону, оскільки раптове звільнення Юліана Нагельсманна та запрошення на посаду головного тренера замість нього Томаса Тухеля супроводжувалось для команди вильотом із Ліги чемпіонів УЄФА, Кубку Німеччини та втрати першої сходинки в німецькій Бундеслізі.

У всіх труднощах клубу фанати наразі схильні звинувачувати керівництво "Рекордмайстера" на чолі з головою правління Олівером Каном, щодо можливої відставки якого останнім часом з’являється дедалі більше чуток.

У Баварії, за повідомленнями преси, сумують за колишніми часами стабільності в структурі клубу, тож ладні запросити Карла-Гайнца Румменігге знову посісти провідну посаду в управлінні клубом.

Нагадаємо, що 1 липня 2021 року саме Румменігге замінив Кан у своїй поточній ролі.

Цікаво також і те, що найближчими днями колишній воротар Баварії має виступити перед радою директорів клубу з оголошенням рекордного грошового обороту за минулий сезон у розмірі 835 млн євро та відповідної готовності вкласти максимальні кошти в придбання зіркового нападника на одну з найбільш проблемних позицій команди.