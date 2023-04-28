Німеччина

Клуб відкритий до пропозицій щодо німця.

Баварія може продати Сержа Гнабрі влітку, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, футболіст ще не ухвалив рішення щодо свого майбутнього. Футболіст задоволений усім у Баварії, а також користується повагою у колективі.

Його контракт розрахований до літа 2026 року.

Наразі журналіст не повідомляє, хто виявляє інтерес до Сержа.

У поточному сезоні Гнабрі провів 42 гри у всіх турнірах: на його рахунку 12 голів та 10 результативних передач.