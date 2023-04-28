Клуб відкритий до пропозицій щодо німця.
СЕРЖ ГНАБРІ GETTY IMAGES
28 квітня 2023, 16:48
Баварія може продати Сержа Гнабрі влітку, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, футболіст ще не ухвалив рішення щодо свого майбутнього. Футболіст задоволений усім у Баварії, а також користується повагою у колективі.
Його контракт розрахований до літа 2026 року.
Наразі журналіст не повідомляє, хто виявляє інтерес до Сержа.
У поточному сезоні Гнабрі провів 42 гри у всіх турнірах: на його рахунку 12 голів та 10 результативних передач.