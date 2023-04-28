Німеччина

Француз не прийме участь в найближчих матчах клубу.

Дайо Упамекано отримав пошкодження та пропустить найближчі матчі Баварії — повідомляє офіційний сайт команди з Мюнхена.

Захисник травмувався на тренуванні на протязі цього тижня.

Француз отримав розтягнення м'язів правого стегна, що виключає його на невизначений термін. Орієнтовно на два тижні.

Також під питанням на найближчий матч проти Герти перебувають Ерік-Максім Чупо-Мотінг, Альфонсо Девіс, Леон Горецка та Кінгслі Коман. Проте є шанс, що хтось з них все ж таки з'явиться на полі.