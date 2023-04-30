Німеччина

Завершився поєдинок чемпіонату Німеччини.

У рамках 30 раунду німецької Бундесліги Вольфсбург вдома грав проти Майнца.

У першому таймі господарям Фольксваген Арени вдалось засмутити воротаря Майнца Центнера тричі. На 5 хвилині забив Вінд, за вісім хвилин відзначився Борнаув, а на 28 Вінд довів рахунок до розгромного. Цей гол став останнім у матчі.

Вольфсбург - Майнц 3:0.

Голи: Вінд, 5, 28, Борнаув, 13

Вольфсбург: Кастельс — Борнаув, Гілавогі, Лакруа (Коцца, 46), Баку, Камінські — Нмеча, Арнольд, Сванберг (Герхардт, 83), Віммер (Мармош, 90) — Вінд (Вальдшмідт, 83).

Майнц: Центнер — Фернандеш (Каріколь, 46), Белль, Ганче-Ольсен, Касі, Відмер (Да Коста, 66) — Кор, Баррейро (Штах, 46), Лі (Баркок, 61), Онісіво — Аджорк (Інгвартсен, 61).

Попередження: Белль, Кор, Каріколь, Борнаув.