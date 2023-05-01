Німеччина

Мюнхенський клуб не виявляє інтерес до хорвата.

Після того, як Томас Тухель очолив Баварію, з'явилися чутки, що німецький фахівець хоче придбати у свою команду Матео Ковачича, з яким працював у Челсі.

Проте, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Баварія не зацікавлена у послугах хорвата.

Мюнхенський клуб високо оцінює ігрові здібності Ковачича, а Тухель має хороші стосунки з ним. Проте, про трансфер поки не йдеться.

Контракт Ковачича із Челсі розрахований до літа 2024 року.

У поточному сезоні Ковачич провів 34 матчі: на його рахунку два голи та один асист за Челсі.