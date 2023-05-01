Мюнхенський клуб не виявляє інтерес до хорвата.
МАТЕО КОВАЧИЧ, GETTY IMAGES
01 травня 2023, 20:35
Після того, як Томас Тухель очолив Баварію, з'явилися чутки, що німецький фахівець хоче придбати у свою команду Матео Ковачича, з яким працював у Челсі.
Проте, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Баварія не зацікавлена у послугах хорвата.
Мюнхенський клуб високо оцінює ігрові здібності Ковачича, а Тухель має хороші стосунки з ним. Проте, про трансфер поки не йдеться.
Контракт Ковачича із Челсі розрахований до літа 2024 року.
У поточному сезоні Ковачич провів 34 матчі: на його рахунку два голи та один асист за Челсі.