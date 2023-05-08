Німеччина

Щоправда, лише в нижчому дивізіоні.

Свен і Ларс Бендери завоювали чемпіонат області зі своїм рідним клубом ТСВ Бранненбург — це перший титул серед чоловіків для одного з них — повідомляє видання Kicker.

Близнюки Бендери Ларс і Свен грали в Бундеслізі, національній збірній Німеччини з футболу, і виграли срібло Олімпійських ігор у 2016 році. Через два роки після завершення професійної кар’єри до них додався особливий успіх: брати піднялися до восьмикласної окружної ліги зі своїм рідним клубом ТСВ Бранненбург.

Завдяки перемозі 5:0 у головній грі проти переслідувачів SV Tattenhausen у неділю, клуб оформив підвищення в класі за три гри до завершення сезону.

Наразі обидва гравці забили по сім голів. Ларс був використаний у всіх 19 іграх, Свен — 16 разів. До речі, для Свена це був третій чемпіонат після двох успіхів з дортмундською Боруссією у 2011 та 2012 роках. Ларс, з іншого боку, вперше завоював чемпіонський титул: з TSV 1860 Munich він один раз став чемпіоном молодіжного турніру, а з Німеччиною U19 — чемпіоном Європи, але йому не вистачало титулів у дорослому футболі.

Обидва 34-річних гравці завершили професійну кар’єру в леверкузенському Баєрі у 2021 році. Зараз обидва працюють помічниками тренерів у Німецькій футбольній асоціації, Свен — у U16, а Ларс — у U15.