Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував чутки про трансфер Віктора Осімгена — цитує функціонера Фабріціо Романо

"Коли мова йде про таку плату, ми повинні поставити запитання: чи гравець дає вам гарантію за ці гроші? Це, безумовно, буде великим ризиком". 

Наполі скоріше всього не продасть нападника дешевше, а Мюнхену нікто скидати суму однозначно не буде. 

Цього сезону нігерієць допоміг команді перемогти у Серії А, а також забив більше 20 голів в усіх турнірах. 