Боснієць дав зрозуміти неможливість переходу нігерійця.
Віктор Осімген - Getty Images
10 травня 2023, 12:42
Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував чутки про трансфер Віктора Осімгена — цитує функціонера Фабріціо Романо.
"Коли мова йде про таку плату, ми повинні поставити запитання: чи гравець дає вам гарантію за ці гроші? Це, безумовно, буде великим ризиком".
Наполі скоріше всього не продасть нападника дешевше, а Мюнхену нікто скидати суму однозначно не буде.
Цього сезону нігерієць допоміг команді перемогти у Серії А, а також забив більше 20 голів в усіх турнірах.