Німеччина

Боснієць дав зрозуміти неможливість переходу нігерійця.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував чутки про трансфер Віктора Осімгена — цитує функціонера Фабріціо Романо.

"Коли мова йде про таку плату, ми повинні поставити запитання: чи гравець дає вам гарантію за ці гроші? Це, безумовно, буде великим ризиком".

Наполі скоріше всього не продасть нападника дешевше, а Мюнхену нікто скидати суму однозначно не буде.

Цього сезону нігерієць допоміг команді перемогти у Серії А, а також забив більше 20 голів в усіх турнірах.