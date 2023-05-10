Німеччина

Дортмунд традиційно радує дуже крутими ініціативами.

Боруссія Дортмунд презентувала нову форму на наступний сезон, створену одним з вболівальників команди - повідомляє офіційний сайт клубу.

Минулого року рурський колектив запропонував усім бажаючим приєднатися до створення домашнього комплекту, який потім повинна була обрати спеціальна комісія. "Джерсі має привертати увагу і запам’ятовуватися", – каже медіадизайнер Тімо Р, який став переможцем конкурсу. Саме його дизайн запам'ятався шанувальникам BVB. Силует SIGNAL IDUNA PARK увічнений на футболці, вугільна структура має нагадувати про коріння Рурської області.

А як виникла ідея? "Я прочитав про змагання перед обідом, потім пішов гуляти зі своїми собаками і подумав про те, що для мене означає футболка", — пояснює переможець у відео . "У мене в голові одразу виник образ, який я реалізував після обідньої перерви".

Боруссія зіграє у новому комплекті традиційно у фінальному матчі сезону вдома з Майнцом.