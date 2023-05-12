Ансгар може залишитися у клубі надовше.
Ансгар Кнауфф - Getty Images
12 травня 2023, 20:15
Айнтрахт Франкфурт домовився з Ансгаром Кнауффом та хоче залишити гравця, якщо вдасться домовитися з Боруссією - повідомляє журналіст Крістофер Міхель із посиланням на портал Sport 1.
Дортмунд хоче приблизно більшу компенсацію за гравця, суперник може заплатити лише 5 мільйонів євро.
Вінгер проводить другий сезон у складі Франкфурта в оренді.
Цього сезону на його рахунку 4 результативних дії в усіх можливих турнірах.