Німеччина

Ансгар може залишитися у клубі надовше.

Айнтрахт Франкфурт домовився з Ансгаром Кнауффом та хоче залишити гравця, якщо вдасться домовитися з Боруссією - повідомляє журналіст Крістофер Міхель із посиланням на портал Sport 1.

Дортмунд хоче приблизно більшу компенсацію за гравця, суперник може заплатити лише 5 мільйонів євро.

Вінгер проводить другий сезон у складі Франкфурта в оренді.

Цього сезону на його рахунку 4 результативних дії в усіх можливих турнірах.