Айнтрахт Франкфурт домовився з Ансгаром Кнауффом та хоче залишити гравця, якщо вдасться домовитися з Боруссією - повідомляє журналіст Крістофер Міхель із посиланням на портал Sport 1

Дортмунд хоче приблизно більшу компенсацію за гравця, суперник може заплатити лише 5 мільйонів євро.

Вінгер проводить другий сезон у складі Франкфурта в оренді. 

Цього сезону на його рахунку 4 результативних дії в усіх можливих турнірах. 