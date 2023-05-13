Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

Дортмунд впевнено розгромив Гладбах. Команда Едіна Терзіча здобула потрібний результат за рахунок блискучої гри Себастьена Алле, котрий оформив дубль й віддав асист, один із голів забивши п'ятою.

Гладбах відповів лише у другому таймі, проте жодної користі це не принесло. Боруссія продовжує перегони з Баварією.

Боруссія Дортмунд — Боруссія Менхенгладбах 5:2

Голи: Мален, 5, Беллінгем, 18, пенальті, Алле, 20, 32, Рейна, 90 — Бенсебаїні, 75, пенальті, Штіндль, 85

Боруссія Дортмунд: Кобель — Вольф, Зюле, Хуммельс (Озджан, 59), Раєрсон (Раєрсон, 59) — Беллінгем, Джан, Брандт (Ройс, 68) — Мален (Рейна, 69), Алле (Мукоко, 79), Адеємі

Боруссія Менхенгладбах: Ольшовскі — Лайнер, Фрідріх, Ельведі (, Бенсебаїні — Вайгль, Коне (Нец, 75) — Гофманн, Нойгаус (Крамер, 68), Вольф (Ітакура, 46) — Нгуму (Штіндль, 75)

Попередження: Бенсебаїні, Крамер