Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Боруссія Дортмунд - Боруссія Менхенгладбах - Getty Images
13 травня 2023, 21:35
Дортмунд впевнено розгромив Гладбах. Команда Едіна Терзіча здобула потрібний результат за рахунок блискучої гри Себастьена Алле, котрий оформив дубль й віддав асист, один із голів забивши п'ятою.
Гладбах відповів лише у другому таймі, проте жодної користі це не принесло. Боруссія продовжує перегони з Баварією.
Боруссія Дортмунд — Боруссія Менхенгладбах 5:2
Голи: Мален, 5, Беллінгем, 18, пенальті, Алле, 20, 32, Рейна, 90 — Бенсебаїні, 75, пенальті, Штіндль, 85
Боруссія Дортмунд: Кобель — Вольф, Зюле, Хуммельс (Озджан, 59), Раєрсон (Раєрсон, 59) — Беллінгем, Джан, Брандт (Ройс, 68) — Мален (Рейна, 69), Алле (Мукоко, 79), Адеємі
Боруссія Менхенгладбах: Ольшовскі — Лайнер, Фрідріх, Ельведі (, Бенсебаїні — Вайгль, Коне (Нец, 75) — Гофманн, Нойгаус (Крамер, 68), Вольф (Ітакура, 46) — Нгуму (Штіндль, 75)
Попередження: Бенсебаїні, Крамер