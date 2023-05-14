Завершився матч чемпіонату Німеччини.
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14 травня 2023, 21:09
У рамках 32 туру німецької Бундесліги Лейпциг на своєму полі приймав Вердер.
Господарі зуміли не лише відігратися наприкінці поєдинку, а й вирвати перемогу у компенсований час.
Лейпциг – Вердер 2:1
Голи: Орбан 87, Собослаї 90+6 – Біттенкурт 70
Лейпциг: Бласвіх — Сімакан, Клостерман (Гвардіол, 71), Орбан, Генрікс (Гальстенберг, 71) — Лаймер (Шлагер, 82), Айдара (Кампль, 71) — Собослаї, Форсберг (Поульсен, 76) – Вернер, Нкунку
Вердер: Павленка – Велькович, Штарк, Фрідль – Груєв (Шмідт, 76) – Вайзер, Стаге, Біттенкурт (Дінкчі, 77), Шмідт, Юнг – Шмід (Мбом, 86), Дукш (Філіп, 76)
Попередження: Штарк (22), Генрікс (36), Юнг (56), Фрідль (58), Собослаї (73), Бітенкур (73).