Німеччина

Мюнхенський клуб виявляє інтерес до серба.

Баварія може підписати Душана Влаховича, повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, мюнхенський клуб зацікавлений у придбанні 23-річного нападника. Якщо надійде пропозиція, на яку Ювентус очікує від Баварії, італійці уважно її вивчать.

Туринці розглянуть варіант із продажем Влаховича за умови, що знайде відповідну заміну.

У поточному сезоні Серії А Влахович провів 26 матчів, відзначившись 10 голами та 2 асистами.