Німеччина

28-річний футболіст має намір залишитись у нинішній команді.

Йосуа Кімміх не планує залишати Баварію, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, інтерес до 28-річного півзахисника виявляє Барселона.

Каталонський клуб ще не зв'язувався із гравцем. Кімміх не має агента, переговори про продовження контракту з Баварією він вів сам. Йосуа не має наміру залишати мюнхенський клуб. Його контракт розрахований до 2025 року.

У поточному сезоні Кімміх провів 32 матчі у Бундеслізі: на його рахунку 5 голів та 6 асистів.