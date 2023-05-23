Захисник не грав із листопада через травму.
ЛУКАС ЕРНАНДЕС, ФК БАВАРІЯ
23 травня 2023, 14:59
Лукас Ернандес відновився від травми, повідомив футболіст на своїй сторінці у Twitter.
27-річний гравець розпочав тренування в загальній групі.
"Радий повернутися до групових тренувань після травми", — написав Лукас.
Нагадаємо, що Ернандес не грав із листопада минулого року. У нього було виявлено розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна після матчу з Австралією на чемпіонаті світу-2022.
Цього сезону француз провів лише сім ігор на полі в Бундеслізі і не відзначився результативними діями.