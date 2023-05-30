27-річний футболіст хоче змінити клуб.
БЕНЖАМЕН ПАВАР, GETTY IMAGES
30 травня 2023, 14:59
Бенжамен Павар має намір залишити Баварію, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, 27-річний захисник не має наміру продовжувати контракт із нинішньою командою. Француз уже повідомив про своє рішення керівництву команди мюнхенської.
Контракт Павара з Баварією діє до літа 2024 року.
За чутками, інтерес до футболіста виявляють Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль та Інтер.
У поточному сезоні Павар провів 30 матчів у чемпіонаті Німеччини: на його рахунку 4 голи та 1 асист.