Німеччина

27-річний футболіст хоче змінити клуб.

Бенжамен Павар має намір залишити Баварію, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, 27-річний захисник не має наміру продовжувати контракт із нинішньою командою. Француз уже повідомив про своє рішення керівництву команди мюнхенської.

Контракт Павара з Баварією діє до літа 2024 року.

За чутками, інтерес до футболіста виявляють Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль та Інтер.

У поточному сезоні Павар провів 30 матчів у чемпіонаті Німеччини: на його рахунку 4 голи та 1 асист.