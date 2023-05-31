Німеччина

Гравець має меншу очікувану вартість.

Англійський Ліверпуль зазнав невдачі в перегонах за півзахисником дортмундської Боруссії Джудом Беллінгемом, трансфер якого до мадридського Реала очікується найближчим часом.

Проте колектив Юргена Клоппа все одно потребує підсилення найближчого трансферного вікна, тож не міг зупинити пошуки нового виконавця до своєї центральної ланки.

Як повідомляє німецька преса, "червоні" вирішили не змінювати локацію для власних пошуків, звернувши увагу на Боруссію з Менхенгладбаха, у складі якої виступає французький півзахисник Куадіо Ману Коне.

22-річний виконавець лише рік грає в німецькій Бундеслізі, проте вже встиг завоювати статус одного з ключових гравців "жеребців".

Відповідно, зросла і його трансферна вартість. Боруссія придбала Коне в Тулузи ще взимку 2021 року за 9 млн євро, проте догравав той сезон від у складі "фіолетових" на правах оренди.

У той самий час Ліверпуль одразу запропонував німецькому клубу трохи більше 46 млн євро, тоді як власне запити "жеребців" складають 40-45 млн євро.

У поточному сезоні Коне відіграв 31 матч, відзначившись по одному разу голом та гольовим пасом.