Німеччина

Француз вирішив залишити мюнхенську команду.

Бенжамен Павар може відмовитися від відходу цього літа, якщо Баварія завищуватиме ціну, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, француз, який вирішив не продовжувати контракт, який діє до літа 2024 року, готовий залишитися в Баварії до закінчення терміну нинішньої угоди та піти безкоштовно наступного року.

За чутками, інтерес до Павара виявляють Барселона, Інтер та Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Павар провів 43 матчі за Баварію: на його рахунку 7 голів та 1 асист.