Німеччина

Разом спробують повернутись до "еліти".

Цей сезон для берлінської Герти запам’ятається повним провалом на внутрішній арені, адже столичний колектив посів останнє місце в турнірній таблиці Першої Бундесліги та був змушений залишити "елітний" дивізіон.

Таким чином завдання для головного тренера Паля Дардаї, якого запросили рятувати команду посеред квітня, було не виконано.

Однак 47-річний угорець не збирається зупинятись на короткочасному перебуванні на чолі "Старої Синьйори" та напередодні, разом із іншими кандидатами, подав на розгляд керівництву клуба своє бачення розвитку команди.

У підсумку, очільники Герти оцінили лояльність менеджера та запевнили його в тому, що він і надалі залишатиметься керманичем колективу.

Однак при цьому змінили помічника Дардаї, оскільки Ведад Ібішевич стане молодшим тренером клубу.

Таким чином Паль утретє в своїй тренерській кар’єрі на постійній основі очолюватиме берлінський колектив, тоді як до цього він працював тут у 2015-19 та 2021 роках, загалом провівши 209 матчів (77 перемог, 51 нічия, 81 поразка, різниця голів — 269:299).