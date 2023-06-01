27-річний футболіст не має наміру залишатися у нинішній команді.
ЛУКАС ЕРНАНДЕС, ФК БАВАРІЯ
01 червня 2023, 19:58
Лукас Ернандес хоче залишити Баварію, повідомляє Abendzeitung München.
За інформацією джерела, 27-річний захисник хоче перейти до ПСЖ, з яким уже погодив контракт на 4-5 років.
Мюнхенський клуб не має наміру відпускати француза і запропонував йому нову угоду. Поточна спливає через сезон.
Нагадаємо, що Ернандес перейшов до Баварії у 2019 році за 80 мільйонів євро з Атлетіко.
Зазначимо, що Лукас пропустив більшу частину сезону через травму хрестоподібної зв'язки коліна.