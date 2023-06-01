Німеччина

27-річний футболіст не має наміру залишатися у нинішній команді.

Лукас Ернандес хоче залишити Баварію, повідомляє Abendzeitung München.

За інформацією джерела, 27-річний захисник хоче перейти до ПСЖ, з яким уже погодив контракт на 4-5 років.

Мюнхенський клуб не має наміру відпускати француза і запропонував йому нову угоду. Поточна спливає через сезон.

Нагадаємо, що Ернандес перейшов до Баварії у 2019 році за 80 мільйонів євро з Атлетіко.

Зазначимо, що Лукас пропустив більшу частину сезону через травму хрестоподібної зв'язки коліна.