Завершився перший матч перехідних ігор.
Фото: twitter.com/VfB
01 червня 2023, 23:59
Штутгарт на своєму полі приймав Гамбург у перехідних матчах. Нагадаємо, що шістнадцята команда грає проти третьої з другої Бундесліги. Переможець гратиме у найвищому дивізіоні Німеччини.
Перший поєдинок завершився перемогою Штутгарту – 3:0. Шваби зробили солідну заявку на те, щоб залишитись у Бундеслізі.
Однак у Гамбурга буде шанс відігратися у матчі-відповіді, який пройде 5 червня.
Штутгарт – Гамбург 3:0
Голи: Мавропанос, 1, Вагноман, 51, Гірассі, 54.
Штутгарт: Мюллер – Мавропанос, Антон, Іто – Вагноман, Ендо, Каразор (Нарті, 84), Соса – Діаш, Мійо (Еглофф, 84), Фюріх (Томаш, 68) – Гірассі (Пфайффер, 68).
Гамбург: Фернандеш – Гаєр, Давід, Шонлау, Мухайм – Кіттель, Мефферт, Рейс (Сухонен, 60) – Джатта, Глатцель, Домпе (Кенігсдерффер, 65).
Попередження: Каразор — Рейс, Кенігсдерффер.
Вилучення: Сухонен 69