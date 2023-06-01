Німеччина

Завершився перший матч перехідних ігор.

Штутгарт на своєму полі приймав Гамбург у перехідних матчах. Нагадаємо, що шістнадцята команда грає проти третьої з другої Бундесліги. Переможець гратиме у найвищому дивізіоні Німеччини.

Перший поєдинок завершився перемогою Штутгарту – 3:0. Шваби зробили солідну заявку на те, щоб залишитись у Бундеслізі.

Однак у Гамбурга буде шанс відігратися у матчі-відповіді, який пройде 5 червня.

Штутгарт – Гамбург 3:0

Голи: Мавропанос, 1, Вагноман, 51, Гірассі, 54.

Штутгарт: Мюллер – Мавропанос, Антон, Іто – Вагноман, Ендо, Каразор (Нарті, 84), Соса – Діаш, Мійо (Еглофф, 84), Фюріх (Томаш, 68) – Гірассі (Пфайффер, 68).

Гамбург: Фернандеш – Гаєр, Давід, Шонлау, Мухайм – Кіттель, Мефферт, Рейс (Сухонен, 60) – Джатта, Глатцель, Домпе (Кенігсдерффер, 65).

Попередження: Каразор — Рейс, Кенігсдерффер.

Вилучення: Сухонен 69