Німеччина

Тренер хоче придбати нападника та опорного півзахисника.

Баварія визначила, скільки буде виділено на трансфери цього літа, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, Томас Тухель отримає 150 млн. євро на трансфери. Якщо хтось буде проданий, то бюджет збільшиться.

Головний тренер Баварії Томас Тухель хоче бачити у команді нападника та опорного півзахисника.

Зазначимо, що минулого літа Баварія витратила близько 140 мільйонів євро, а найдорожчими покупками були Садіо Мане та Маттейс де Лігт.