Німеччина

27-річний футболіст хоче змінити клуб влітку.

Бенжамен Павар зацікавив низку клубів Європи, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, Баварія готова відпустити свого футболіста за 30-40 мільйонів євро.

За чутками, інтерес до нього виявляють Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. Зазначимо, що контракт Павару з Баварією розрахований до 30 червня 2024 року.

У поточному сезоні Павар провів 43 матчі за мюнхенську команду у всіх турнірах: на його рахунку 7 голів та 1 асист.