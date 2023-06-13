Німеччина

Молодий захисник Баєра може змінити клуб цього літа.

Правий захисник леверкузенського Баєра Джеремі Фрімпонг має шанс вирушити на підвищення у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, агент 22-річного нідерландця вже зустрічався із представниками каталонської Барселони, мюнхенської Баварії та Манчестер Юнайтед близько двох місяців тому.

Конкретики щодо результату цих зустрічей немає, проте предметний інтерес до футболіста Баєра присутній.

Цього сезону Джеремі Фрімпонг провів на клубному рівні 48 поєдинків, забив 9 голів і віддав 11 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його у 35 мільйонів євро.