Німецький хавбек готовий залишитися у таборі "джмелів" довше, ніж до літа 2024 року.
Емре Джан, getty images
27 червня 2023, 22:33
Центральний півзахисник дортмундської Боруссії Емре Джан найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, керівництво "джмелів" веде продуктивні та позитивні переговори з 29-річним німцем турецького походження щодо нового контракту.
Відзначається, що Джан готовий продовжувати захищати кольори Дортмунда на більш тривалий час, ніж розрахований його поточний контракт до літа 2024 року, оскільки він є одним із лідерів команди.
У минулому сезоні Емре Джан провів за Боруссію Д 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив три голи, віддав одну результативну передачу та заробив 11 попереджень.