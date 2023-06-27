Німеччина

Німецький хавбек готовий залишитися у таборі "джмелів" довше, ніж до літа 2024 року.

Центральний півзахисник дортмундської Боруссії Емре Джан найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, керівництво "джмелів" веде продуктивні та позитивні переговори з 29-річним німцем турецького походження щодо нового контракту.

Відзначається, що Джан готовий продовжувати захищати кольори Дортмунда на більш тривалий час, ніж розрахований його поточний контракт до літа 2024 року, оскільки він є одним із лідерів команди.

У минулому сезоні Емре Джан провів за Боруссію Д 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив три голи, віддав одну результативну передачу та заробив 11 попереджень.