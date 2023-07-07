Німеччина

Футболіст буде далі виступати у команді.

Александер Меєр продовжить виступати у дортмундській Боруссії - повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст достроково продовжив контракт із восьмиразовими чемпіонами Німеччини до 30 червня 2025 року.

Меєр зіграв 12 матчів за Боруссію минулого сезону, пропустив 17 голів.

"Я радий довірі клубу до мене та продовженню контракту, яке супроводжується цим. Мене надзвичайно прийняли всі з першого дня в Дортмунді, і я відразу відчув себе комфортно. Минулого сезону всі могли побачити, що можливо з цим клубом. Я зіграю свою роль у тому, щоб ми досягли успіху та виграли титули найближчим часом. Я дуже радий залишатися частиною сім’ї команди" — підсумував гравець.