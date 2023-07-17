Німеччина

Мюнхенський клуб хоче близько 32 мільйонів євро за сенегальця.

Садіо Мане хоче залишитися у Баварії, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Однак думка сенегальця мало турбує мюнхенський клуб. Баварія та головний тренер клубу Томас Тухель хочуть, щоб вінгер залишив клуб.

При цьому чемпіони Німеччини підняли ціну і тепер розраховують отримати за сенегальця 32 млн. євро та бонуси.

Незважаючи на те, що Мане хоче залишитися в Баварії, його агенти все ж таки провели переговори з клубами із Саудівської Аравії.

Зазначимо, що у сезоні-2022/23 Мане провів 25 матчів у чемпіонаті Німеччини та забив 7 голів.