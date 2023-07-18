Німеччина

Німець хотів би бачити у своїй команді француза.

Томас Тухель хоче, щоб Баварія цього літа придбала Орельєна Чуамені у Реала, повідомляє Sport1.

За інформацією джерела, німецькому фахівцю потрібен футболіст у центр поля. Розглядаються варіанти Софьяна Амрабата та Едсона Альвареса, проте пріоритет Тухеля – Чуамені.

Баварія вже мала перші контакти зі стороною гравця. Чуамені ставив партнерам зі збірної Франції питання щодо Баварії.

На даний момент конкретних переговорів про трансфер Чуамені до Баварії немає.

Зазначимо, що рік тому Реал заплатив Монако 80 мільйонів євро за Чуамені.