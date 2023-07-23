Німеччина

Останні деталі трансферу будуть узгоджені найближчим часом.

Футбольна доля німецького воротаря Александера Нюбеля має доволі заплутаний перебіг, адже свого часу він вирішив наслідувати досвід Мануеля Ноєра, здійснивши перехід із гельзенкірхенського Шальке до мюнхенської Баварії, однак виграти битву за місце в стартовому складі в більш досвідченого одноклубника не зумів.

Саме тому "Рекордмайстер" і віддавали 26-річного виконавця в дворічну оренду до складу французького Монако, яка завершилась саме поточного трансферного вікна.

Отже, Нюбель повернувся до Баварії, де Ноєр тільки-но почав активно працювати після безглуздої травми, яку він отримав під час катання на лижах після невдалого чемпіонату світу-2022 в Катарі, а його заміна, Янн Зоммер планує відхід до міланського Інтера.

Але й за таких умов керівництво мюнхенців не надало гарантій, що Нюбель буде "першим номером" команди хоча б на початку сезону.

Рішення гравця було простим — чергова оренда, а Штутгарт просто вчасно поклав пропозицію на стіл перемовин.

Найближчим часом сторони завершуватимуть укладання угоди про перехід німецького футболіста, а той тим часом не був присутнім на презентації команди перед початком нового сезону.

Нюбель за минулий футбольний рік зіграв 48 матчів, пропустивши 75 голів та 10 разів відстоявши "на нуль".