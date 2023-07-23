Німеччина

Угода коштуватиме "джмелям" близько 19 мільйонів євро з бонусами.

Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Марсель Забітцер близький до того, щоб цього літа стати новим гравцем дортмундської Боруссії. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, клуби повністю домовилися між собою щодо трансферу 29-річного австрійця.

Відзначається, що сума трансферу складе близько 19 мільйонів євро з бонусними виплатами. Особисто Забітцер готовий до того, щоб приєднатися до Дортмунда.

У другій половині минулого сезону Марсель Забітцер провів в оренді за Манчестер Юнайтед. Всього у кампанії-2022/23 він провів на клубному рівні 42 матчі (2049 хвилин), у яких він забив 4 голи та віддав 2 асисти.