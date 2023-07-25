Німеччина

Німецький голкіпер визначився зі своїм новим клубом.

Штутгарт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання голкіпера Александера Нюбеля, права на якого належать мюнхенській Баварії.

26-річний німець перейшов до нового клубу на правах оренди, яка буде розрахована до літа 2024 року.

У новому клубі він виступатиме під 33-м номером.

Нагадаємо, що Нюбель останні два роки виступав на правах оренди за Монако, де провів усі ігри команди у Лізі 1 за цей час.

За минулий футбольний рік Нюбель зіграв 48 матчів, пропустивши 75 голів та 10 разів відстоявши "на нуль".