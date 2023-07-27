Німеччина

Іспанець не буде другим номером за Ноєром.

Баварія не підпише Давіда Де Хеа, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, послуги Де Хеа запропонували Баварії, але клуб зараз не розглядає цей варіант. Справа в тому, що іспанець вимагатиме високу зарплату і не погодиться на роль другого воротаря.

Вважається, що Мануель Ноєр після відновлення травми буде основним голкіпером команди.

Нагадаємо, що Де Хеа перебуває у статусі вільного агента після виходу з Манчестер Юнайтед на початку липня.

У минулому сезоні Давід Де Хеа провів за МЮ 58 поєдинків у всіх турнірах, в яких він пропустив 61 гол та 25 разів відстояв на нуль.