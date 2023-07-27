Іспанець не буде другим номером за Ноєром.
ДАВІД ДЕ ХЕА, GETTY IMAGES
27 липня 2023, 09:55
Баварія не підпише Давіда Де Хеа, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, послуги Де Хеа запропонували Баварії, але клуб зараз не розглядає цей варіант. Справа в тому, що іспанець вимагатиме високу зарплату і не погодиться на роль другого воротаря.
Вважається, що Мануель Ноєр після відновлення травми буде основним голкіпером команди.
Нагадаємо, що Де Хеа перебуває у статусі вільного агента після виходу з Манчестер Юнайтед на початку липня.
У минулому сезоні Давід Де Хеа провів за МЮ 58 поєдинків у всіх турнірах, в яких він пропустив 61 гол та 25 разів відстояв на нуль.