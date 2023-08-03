Німеччина

Клуб саме потребував свіжих інвестицій.

Останніми роками німецький Штутгарт є дуже нестабільним колективом, який може водночас устигати за ходом сезону боротись за єврокубкові місця, а потім опинитись за крок від чергового вильоту з "елітного" дивізіону.

Попередні два сезону команда взагалі не могла піднятись вище за підсумкову 15 сходинку, але цього літа вирішила покращити власне становище.

Для цього шваби підписали контракт одразу з трьома новими спонсорами, тож, окрім головного джерела надходження коштів у особі концерну Mercedes, клуб тепер носитиме логотип букмекерської компанії Winamax, що походить із Франції, на ігровій футболці.

Іншими двома партнерами Штутгарта стали компанії з виробництва сонячної енергії hep global, у якої з 2022 року є чинний контракт із Гоффенгаймом, а також Q-nnect AG — розробниками ПЗ із Маннгайма.

Ці три угоди, кожна з яких триватиме три роки, дозволить клубу розраховувати на 35 млн євро, що в доволі складних фінансових умовах для Штутгарта є неабиякою допомогою.

Нагадаємо, що найбільш коштовним придбанням цього літа для швабів наразі є нападник Серу Гірассі з Ренна (9 млн євро), а найдорожчим продажем залишається воротар Флоріан Мюллер, за якого Фрайбург виклав 1,5 млн євро.