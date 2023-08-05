Німеччина

Бразильський фулбек міг опинитися на болотах, проте у підсумку потрапив до Бундесліги.

Вольфсбург на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого захисника Рожеріо, права на якого раніше належали Сассуоло.

25-річний бразилець підписав контракт з "вовками" до 30 червня 2027 року і надалі виступатиме за новий клуб під 13 номером.

За неофіційною інформацією, сума трансферу склала гарантованих 6 мільйонів євро. Ще 2 мільйони прописані в якості бонусів.

Нагадаємо, що цього літа підписати Рожеріо намагався московський спартак, який пропонував Сассуоло 8 мільйонів євро та вважався фаворитом у цих трансферних перегонах, про що повідомляли видання Goal.com та журналіст Фабріціо Романо.

Проте у підсумку Сассуоло відмовився продавати свого гравця до т. з. чемпіонату росії, а голова правління італійського клубу Джованні Карнавалі розповів, чому трансфер Рожеріо до спартака так і не відбувся:

"Переговори вів його адвокат, була дуже велика пропозиція у 8 мільйонів євро, і, враховуючи всі фактори, ми вирішили не продовжувати цю історію. Етичні причини: ми не хотіли мати справу з росіянами".