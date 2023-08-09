Німеччина

Новачок відверто розповів про адаптацію в колективі.

Корейський захисник Мін Дже Кім цього літа змінив місце роботи з чинного чемпіона Італії, неаполітанського Наполі, на мюнхенську Баварію, яка перебуває в аналогічному статусі в Німеччині, за 50 млн євро.

Новачок "Рекордмайстера" напередодні дав розгорнуте інтерв’ю про те, як триває його адаптація в колективі Томаса Тухеля.

"Не дуже задоволений наразі собою в Баварії, бо перебуваю не в найкращій формі. Я хочу і маю потребу у вдосконаленні власних кондицій і бажаю краще пізнати своїх нових товаришів за командою. Планую досягти своєї найкращої форми до початку ліга.

Моє футбольне прізвисько "монстр"? О, мені воно дуже подобається. Із ним у мене пов’язані виключно позитивні асоціації, тому що воно описує мої якості на футбольному полі.

Я хочу виправдати його своєю грою в Баварії й зарекомендувати себе перед уболівальниками як дійсно сильного захисника. Так, десь таким і має бути справжній "монстр".

Цього літа я був змушений повернутись на батьківщину та відслужити в армії. Але насправді цього разу це тривало недовго — лише три тижні. Зазвичай військова служба для чоловіків у Кореї триває 18 місяців. Я мав змогу відчути повсякденне життя солдатів. Це дуже важко, і я поважаю це.

Коли я вперше почув, що Баварія зацікавлена ​​мною, я був дуже здивований. Я відчув велику гордість. Баварія та Мюнхен є великими символами Німеччини.

Розмова з Тухелем була вирішальним чинником для мого переїзду. Тухель відгукувався про мене позитивно й знав усе про мене та мою гру. Він також мав для мене чіткий план. Це створило для мені відчуття важливості для його проєкту.

У першу чергу, як гравець Баварії, ви повинні зосередитися на Лізі чемпіонів. У клубу є все для того, щоб виграти її. Але особисто я зараз думаю про короткострокову перспективу. Я хочу досягти найкращої форми та почати вигравати з першої ж гри.

Щодо Маттейса де Лігта, то я почав уважно стежити за них після того, як він провів хороший сезон в Італії. Коли я почув, що Баварія зацікавилася мною, першим, хто спав мені на думку був саме він, тому що його перший сезон у Баварії був дуже хорошим", — заявив корейський виконавець.

У складі Наполі в минулому сезоні Кім провів 45 матчів, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.