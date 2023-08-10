Німеччина

Бергамаски не ставатимуть на заваді відходу свого гравця.

Колумбійський нападник Луїс Муріель став добре відомим італійському футболу завдяки своїм тривалим виступам у складі фріульського Удінезе та генуезької Сампдорії й у підсумку, транзитом через Фіорентину та іспанську Севілью опинився в бергамаській Аталанті.

За п’ять років виступів у складі "оробічі" 32-річний виконавець устиг зарекомендувати себе в якості справжнього лідера команди, проте Джан П’єро Гасперіні вже ухвалив рішення щодо необхідності омолоджувати склад, під дію якого в підсумку потрапив і Луїс.

Поточного трансферного вікна Муріеля вже встигли запропонувати Ромі, проте допоки римський колектив розмірковує над необхідністю придбати футболіста на останньому році чинного контракту, франкфуртський Айнтрахт готовий діяти більш рішуче.

Гравцю було запропоновано контракт до 2025 року із зарплатнею в 3 млн євро за сезон та можливістю продовжити взаємини до 2026 року.

Аталанта натомість отримає 5 млн євро + бонуси в якості компенсації, що, за попередньою інформацією, має повністю задовольнити її запити.

Муріель у минулому сезоні відіграв 31 матч, забивши три голи та зробивши п’ять гольових передач.