Німеччина

Football.ua представляє прев'ю поєдинку за Суперкубок Німеччини, який пройде 12 серпня та розпочнеться о 21:45.

Баварія в рамках поєдинку за Суперкубок Німеччини зіграє на Альянц Арені проти РБ Лейпциг.

БАВАРІЯ — РБ ЛЕЙПЦИГ

СУБОТА, 12 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІОН АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — БАСТІАН ДАНКЕРТ.

Баварія отримала честь грати в Суперкубку Німеччини після драматично здобутого чемпіонства. Драма, звичайно, більше стосувалась її головного опонента — Боруссії Д, але інакше це не назвеш. Мюнхенці змогли гарантувати собі чемпіонський титул лише в останньому турі.

В минулій кампанії Баварія пережила багато важких моментів. Дещо неочікуване звільнення Юліана Нагельсманна додало проблем для роздягальні, яка й так не виглядала стабільною, після був конфлікт Мане та Сане. Отже, проблем було достатньо, а Томас Тухель був повинен вирішити всі ці питання.

Втім, перед стартом офіційного сезону для себе Баварія залишається без висококласного нападника. Мюнхенці намагаються оформити угоду щодо Харрі Кейна, але увесь час виникають певні труднощі. Інакше, звичайно, в перемовинах з Тоттенгемом й бути не могло.

Втім, англієць вже майже завершив перехід та певні шанси бути у заявці на матч проти РБ Лейпциг. На зборах тренерський штаб награвав Теля в центрі нападу, тому можна зробити висновок, що таланту довіряють. Крім того, зазначимо суттєве підсилення захисту — Кім приїхав з Наполі за велику суму.

Також у півзахисті з'явився Лаймер. Баварія за доброю традицією підписала його на правах вільного агента, "вкравши" якраз в РБ Лейпциг. На зборах мюнхенці провели п'ять зустрічей, програвши лише Манчестер Сіті, натомість відсвяткувавши перемоги проти Роттах-Егерна (27:0), Каваскі Фронтале (1:0), Ліверпуля (4:№) та Монако (4:2).

Що стосується РБ Лейпциг, то в минулому сезоні "бики" змогли виграти Кубок Німеччини та завдяки цьому тепер мають змогу поповнити свою кімнату трофеїв ще одним титулом. На зборах Лейпциг провів більше матчів — сім, проте супротивники були суттєво нижчі за рівнем.

Команда Марко Розе здебільшого перемагала, проте й були поразки від Іпсвіча та Удінезе. Можливо, ці результати варто списати на те, що команда лише набирала форму та іноді грала по два матчі на день.

"Бики" влітку доволі продуктивно попрацювали на трансферному ринку. Проте це скоріше необхідність, ніж планова робота РБ Лейпциг втратив Йошко Гвардіола, Домініка Собослаї та Крістофера Нкунку (хоч трансфер оформили ще взимку, але команду він змінив лише зараз). Отже, склад потрібно було суттєво посилювати.

Лейпциг підписав Лоіка Опенду в лінію нападу, Кастелло Лукеба — в захист. Саме ці люди з певним часом покинуть "биків" за великі гроші. Втім, не треба недооцінювати переходи Баумгартенра, за якого, до речі, заплатили 24 мільйони євро, а також Шешко (нападник, 24 млн. євро), Ніколас Сейвальд (РБ Зальцбург, 20 млн. євро) та Бітшіабу (захисник, 15 млн. євро). І це при тому, що "бики" орендували Сімонса та Карвалью з ПСЖ та ЛІверпуля відповідно. Ці два молодих хлопці також можуть показати дуже пристойну гру.

Звичайно, фаворитом зустрічі вважається, Баварія, проте наразі команди ще не на піку своїх можливостей, отже РБ Лейпциг цілком може здивувати опонента. Однак варто розуміти, що робота Томаса Тухеля в минулому сезоні піддалась суттєвій критиці, тому для тренера важливо відразу показати результат.

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