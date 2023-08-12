Німеччина

Захисник затримався в Італії всього на півтора роки.

Данський фланговий захисник Йоакім Меле перебрався до складу бергамаської Аталанти взимку 2021 року за 13,7 млн євро, оформивши трансфер із бельгійського Генка.

Однак за цей час 26-річний виконавець, не дивлячись на статус фактично основного під орудою Джан П’єро Гасперіні, так і не зміг віднайти свого місця в проєкті "Богині".

У підсумку, під час поточного трансферного вікна "оробічі" погодились відпустити його до німецького Вольфсбурга.

"Вовки" натомість майже повністю компенсували Аталанті витрати на придбання гравця, сплативши 13 млн євро за свого новачка.

Контракт було підписано строком до 2027 року.

Меле в минулому сезоні відіграв 36 матчів, по три рази забивавши голи та віддававши гольові передачі.