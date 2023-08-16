Німеччина

Іспанський голкіпер дав згоду на перехід до мюнхенського клубу.

Давид Де Хеа хотів би перейти до Баварії, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, 32-річний футболіст погодився на перехід до мюнхенського клубу.

У сторін не виникатиме проблем при обговоренні умов контракту іспанця, якщо вони вирішать оформити угоду. Укласти контракт із Де Хеа можна буде швидко.

Проте головною метою Баварії є Штефан Ортега із Манчестер Сіті. До кандидатури Де Хеа повернуться, якщо не вдасться домовитися про перехід 30-річного голкіпера "містян".

У минулому сезоні Давід Де Хеа провів за МЮ 58 поєдинків у всіх турнірах, в яких він пропустив 61 гол та 25 разів відстояв на нуль.