Німеччина

Мюнхенський клуб нетривіально підійшов до вирішення нагального питання з голкіперами.

Мюнхенська Баварія під час поточної літньої кампанії опиналась у достатньо скрутному становищі відносно позиції воротаря, оскільки клуб за джентльменською угодою відпустив швейцарця Янна Зоммера до міланського Інтера, а німець Мануель Ноєр і досі не відновився після складної травми, яку отримав під час катання на лижах на тлі провалу збірної на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

У підсумку, чемпіони Бундесліги зайшли до нового сезону національної першості лише з одним 35-річним Свеном Ульрайхом та були вимушені присвятити останні дні трансферного вікна пошукам нового стражу воріт.

Вирішила нагальне питання Баварія в підсумку доволі нетривіальним чином, домовившись про перехід основного воротаря молодіжної збірної Ізраїля Даніеля Переца.

23-річний гравець Маккабі Тель-Авів коштуватиме мюнхенцям 5 млн євро, а його майбутній контракт буде розраховано до 2028 року.

Медичний огляд новачка заплановано пізніше звітного тижня, оскільки Перец має відіграти останній матч за свій клуб у четвер проти словенського Целє в кваліфікації до Ліги конференцій УЄФА.

На рахунку футболіста 45 матчів у минулому сезоні та 32 пропущених голи при 25 "сухих" матчах.