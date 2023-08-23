Німеччина

21-річний футболіст може продовжити кар'єру у Бундеслізі.

Баварію зацікавив захисник Саутгемптон Армель Белла-Кочап, повідомляє журналіст Флоріана Плеттенберга.

За його інформацією, мюнхенський клуб приваблює універсальність 21-річного футболіста, який зіграв два матчі за збірну Німеччини. У Баварії його обговорили кандидатуру.

У той же час орендувати Армеля хоче Боруссія Дортмунд. Однак поки що Белла-Кочап і клуб не досягли угоди.

Минулого сезону Белла-Кочап провів 26 матчів за Саутгемптон, віддав 2 асисти і отримав 4 жовті картки.