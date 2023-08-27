Німеччина

Німецький клуб компенсував утрату Діабі.

Під час цьогорічної літньої трансферної кампанії леверкузенський Баєр зазнав вагомої втрати — до бірмінгемської Астон Вілли за 55 млн євро перейшов ключовий гравець ланки атаки "фармацевтів" Мусса Діабі.

І оскільки замінити француза часу в німецького колективу майже не залишалось, вони вирішили розглянути варіант із власного наперед визначеного списку гравців-кандидатів на підсилення.

Там вони знайшли нападника англійського Саутгемптона Нейтана Теллу, щодо продажу якого за підсумкові 23 млн євро "святі" не дуже й то й пручались, оскільки самі потребують ресурсів для переформатування складу під виступи в Чемпіоншипі.

У підсумку, Баєр оголосив про підписання п’ятирічної угоди зі своїм новачком, у складі якої також буде присутній пункт про певний відсоток від майбутнього продажу, який пізніше може надійти на рахунки Саутгемптона.

Телла в минулому сезоні забив 19 голів та віддав п’ять гольових передач за 45 матчів, виступаючи в складі Бернлі на правах оренди.