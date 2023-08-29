Німеччина

23-річний футболіст зацікавив мюнхенський клуб.

Конор Галлагер зацікавив Баварію, повідомляє TalkSport.

За інформацією джерела, наразі реакція лондонського клуба невідома. У Баварії не знають, чи готовий Челсі вислухати пропозиції щодо 23-річного півзахисника.

Ініціатива йде від головного тренера Томаса Тухеля, який знайомий із можливостями англійця. Також Баварія намагається узгодити перехід Трево Чалоба.

Зазначимо, що цього сезону Галлагер провів три матчі за Челсі.