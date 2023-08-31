Німеччина

Нападник Вердера Ніклас Фюллькруг може змінити клубну прописку.

Журналіст видання Sport 1 Патрік Бергер повідомляє, що в останні моменти трансферного вікна Боруссія Дортмунд хоче підписати форварда Вердера Нікласа Фюллькруга.

Зазначається, що "джмелі" активізувалися в переговорах в останні години і зараз наблизився до оформлення угоди. Крім того, сам 30-річний футболіст уже домовився з потенційним новим клубом про контракт терміном на три роки.

Сума угоди становитиме 15 мільйонів євро, але ще доведеться втрясти деякі деталі.

Минулого сезону Фюллькруг провів 30 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів і віддав 6 асистів.