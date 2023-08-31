Німеччина

Форвард збірної Німеччини та кращий бомбардир минулого сезону Бундесліги приєднався до табору "джмелів".

Боруссія Дортмунд на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Нікласа Фюллькруга, права на якого раніше належали бременському Вердеру.

30-річний форвард збірної Німеччини перейшов до табору "джмелів" на постійній основі, підписавши контракт до 30 червня 2026 року.

Сума трансферу Фюллькруга до Дортмунда наразі невідома.

У минулому сезоні Ніклас Фюллькруг провів за Вердер 28 поєдинків у рамках Бундесліги, у яких він зміг забити 16 голів та віддав 5 результативних передач.

Ці показники дозволили досвідченому німцю стати найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини-2022/23 разом із Крістофером Нкунку.