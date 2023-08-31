Форвард збірної Німеччини та кращий бомбардир минулого сезону Бундесліги приєднався до табору "джмелів".
Ніклас Фюллькруг, Боруссія Дортмунд
31 серпня 2023, 22:40
Боруссія Дортмунд на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Нікласа Фюллькруга, права на якого раніше належали бременському Вердеру.
30-річний форвард збірної Німеччини перейшов до табору "джмелів" на постійній основі, підписавши контракт до 30 червня 2026 року.
Сума трансферу Фюллькруга до Дортмунда наразі невідома.
У минулому сезоні Ніклас Фюллькруг провів за Вердер 28 поєдинків у рамках Бундесліги, у яких він зміг забити 16 голів та віддав 5 результативних передач.
Ці показники дозволили досвідченому німцю стати найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини-2022/23 разом із Крістофером Нкунку.