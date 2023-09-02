Німеччина

Мюнхенський клуб набрав три очки.

У рамках третього туру чемпіонату Німеччини Боруссія Менхенгладбах приймала Баварію.

Колектив Томаса Тухеля зіштовхнувся із проблемами в ході гри: на 30-й хвилині гри Баварія пропустила від Ітакури.

На 58-й хвилині матчу Сане відіграв один гол і лише на 87-й хвилині Тель приніс своїй команді перемогу.

2:1 – складна виїзна перемога для мюнхенської команди.

Боруссія Менхенгладбах – Баварія 1:2

Голи: Ітакура 30 – Сане 58, Тель 87.

Боруссія М: Ніколас — Скаллі (Ельведі, 83), Фрідріх, Ітакура, Вебер (Ульріх, 74) — Нгуму (Янчке, 74), Райц, Вайгль, Нойгаус, Плеа (Онора, 83) — Чванчара (Пефок, 59).

Баварія: Ульрайх – Мазрауї (Лаймер, 46), Упамекано, Кім, Девіс – Кімміх, Горецка (Тель, 81) – Сане, Мюллер (Шупо-Мотінг, 69), Коман (Гнабрі, 69) – Кейн.

Попередження: ... — Мазрауї, Коман.