Німеччина

Німецькому фахівцю не подобається стиль гри голландця.

Головний тренер Баварії Томас Тухель незадоволений Маттейсом Де Лігтом, повідомляє TZ.

За інформацією джерела, німець незадоволений тим, що де Лігт повільно просуває м'яч, робить занадто багато поперечних передач і мало вертикальних.

Де Лігт знає, над чим йому потрібно працювати, знає, що Тухель очікує від нього більшого, і він готовий до конкуренції за місце у складі. У керівництві Баварії цінують де Лігта за його бойовий дух.

Де Лігт провів лише 1 із 4 матчів сезону у стартовому складі мюнхенців.