Німецькому фахівцю не подобається стиль гри голландця.
МАТЕЙС ДЕ ЛІГТ, GETTY IMAGES
14 вересня 2023, 09:59
Головний тренер Баварії Томас Тухель незадоволений Маттейсом Де Лігтом, повідомляє TZ.
За інформацією джерела, німець незадоволений тим, що де Лігт повільно просуває м'яч, робить занадто багато поперечних передач і мало вертикальних.
Де Лігт знає, над чим йому потрібно працювати, знає, що Тухель очікує від нього більшого, і він готовий до конкуренції за місце у складі. У керівництві Баварії цінують де Лігта за його бойовий дух.
Де Лігт провів лише 1 із 4 матчів сезону у стартовому складі мюнхенців.