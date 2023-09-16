Німеччина

Француз може надовго залишитися у Мюнхені.

Мюнхенська Баварія готова розпочати переговорний процес з представниками свого центрального захисника Дайо Упамекано з приводу підписання нового контракту. Про це йдеться у твіттері інсайдера Ніколо Скіри.

"Ротен" хоче запропонувати контракт терміном до 2028 року. Діюча угода спливає 30 червня 2026 року.

Дайо Упамекано перейшов до Баварії з Лейпціга по закінченню сезону 2020/21 за 42.5 млн. євро. З того часу він зіграв на Альянц Арені 86 матчів та забив 2 голи. Трансфермаркт оцінює захисника збірної Франції у 60 млн. євро.